9 мая - День Победы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны! Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

9 мая - День ПобедыДорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны!Уважаемые жители и гости городского округа Судак!От всего сердца поздравляем вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!9 Мая занимает особое место в календаре.
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