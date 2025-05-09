9 мая - День Победы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны! Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

9 мая - День ПобедыДорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны!Уважаемые жители и гости городского округа Судак!От всего сердца поздравляем вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!9 Мая занимает особое место в календаре.