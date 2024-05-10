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ВС РФ начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль 4 населенных пункта: новости СВО на утро 11 мая

ВС РФ начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль 4 населенных пункта: новости СВО на утро 11 мая

Тем временем в ВС РФ окружают группировку ВСУ в Красногоровке, а также нанесли 27 групповых ударов по военным объектам Украины Российские войска начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль 4 населенных пункта Минобороны Украины объявило, что ВС РФ провели массовую артподготовку, после чего утром 10 мая приступили к прорыву границы в Харьковской области.

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