ВС РФ начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль 4 населенных пункта: новости СВО на утро 11 мая

Тем временем в ВС РФ окружают группировку ВСУ в Красногоровке, а также нанесли 27 групповых ударов по военным объектам Украины Российские войска начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль 4 населенных пункта Минобороны Украины объявило, что ВС РФ провели массовую артподготовку, после чего утром 10 мая приступили к прорыву границы в Харьковской области.