Голосов не хватило: звезды против Трампа, рэперы вне закона, «Матушка» в чартах

Международным хитом стала «Матушка-Земля» Куртуковой, «бездетная кошатница» Тэйлор Свифт не смогла повлиять на итоги президентских выборов в США, рэперы P Diddy и Jay-Z оказались в центре уголовного дела, а Канье Уэст вернулся в чарты и не побоялся посетить Россию, однако так и не дал концерт в Москве.