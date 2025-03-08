Воронежские женщины-политики рассказали о ярких событиях из жизни

Такие разные, такие сильные! Наши, воронежские! «ВН» обратились к женщинам, представляющим политическую сферу региона, с вопросом: какое событие стало самым ярким и запоминающимся в их жизни? Ответы, признаемся, нас покорили! Здесь и подъем на Эльбрус, и рождение внучки, и первое материнство.
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