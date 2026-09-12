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Кубанские артиллеристы нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ

Кубанские артиллеристы нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ

Расчеты БПЛА и артиллерии 238‑й бригады уничтожили пункты управления БПЛА противника в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

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