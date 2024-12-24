В России обезопасят расчеты противотанковых «Конкурсов»

Концерн «Калашников» на основе опыта специальной военной операции (СВО) разработал комплект дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Конкурс-М», который обезопасит расчеты ПТРК в случае атаки огневой позиции.
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