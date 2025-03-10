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Царьград

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«Пример нечеловеческого риска»: военный озвучил детали операции «Труба» в районе Суджи

«Пример нечеловеческого риска»: военный озвучил детали операции «Труба» в районе Суджи

Русские войска, освобождая Курскую область, совершили смелый прорыв через магистральный газопровод в районе Суджи, несмотря на серьезные трудности.

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