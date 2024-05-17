Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Опять мастурбеки типа Джавдетов и Айратов лютуют.В Петербурге взры...
  • Eduard
    Повешен с модисткой своей!В США раскрыли, ч...
  • Eduard
    Напоминаю вам прр "Карибский кризис",янки воспротивелись,что СССР на Кубе хотели ракеты ставить,вот и нам России НАТО...РФ уже взяла под ...

«Сценарий судного дня»: британский таблоид описал ход столкновения России с НАТО

«Сценарий судного дня»: британский таблоид описал ход столкновения России с НАТО

«Как увеличатся армии России и НАТО в сценарии судного дня Третьей мировой войны»: Британский таблоид описал ход столкновения России с НАТО и пришел к выводу, что сил Альянса не хватит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
В Третьей мировой войне, которые всё были начаты Западом, Европы не будет! Этот континент вымрет! И Соединëнным Штатам будет очень грустно!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх