Президент Сербии Александр Вучич прибыл на Украину по приглашению Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о прибытии на Украину по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского.
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