На постерах «Винни-Пуха» для «взрослых» показали Пятачка, Сову и Тигру Автор...

На постерах «Винни-Пуха» для «взрослых» показали Пятачка, Сову и ТигруАвторы предстоящего ужастика «Винни-Пух: Кровь и мед 2» (Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2) поделились подборкой постеров, демонстрирующих основных персонажей картины — Винни-Пуха, Пятачка, Сову и Тигру.
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