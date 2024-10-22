Alan Wake 2 вышла полностью, улучшенные юбки в Silent Hill 2, Castlevania в Vampire Survivors…Сегодня Alan Wake II получит финальное дополнение и обновление, патч для Silent Hill 2 улучшил деформацию юбок медсестёр, Vampire Survivors наконец скрестится с Castlevania, Secret Level покажет прямое продолжение Space Marine II, фанатский ремейк первой Fallout официально отменё источник#Castlevania #Silent_Hill_2.