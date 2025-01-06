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Украинская лыжная сборная загадочно исчезла в Италии: что произошло на самом деле?

Украинская лыжная сборная загадочно исчезла в Италии: что произошло на самом деле?

Украинская лыжная сборная загадочно исчезла в Италии: что произошло на самом деле? Ирина ВальковаИнцидент с украинской сборной по лыжным гонкам, произошедший на турнире «Тур де Ски» в Италии, вызвал бурную реакцию и множество спекуляций.

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