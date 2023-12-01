Магнитная буря началась в полночь: какие могут быть последствия и как пережить катаклизм

Колебания магнитного поля достигнут максимума в полдень.Как ранее сообщал «Царьград», более мощная, чем предполагалось ранее, магнитная буря началась сегодня в полночь, колебания магнитного поля достигнут максимума в полдень, поясняют «Известия».
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