Магнитная буря началась в полночь: какие могут быть последствия и как пережить катаклизм

Колебания магнитного поля достигнут максимума в полдень.Как ранее сообщал «Царьград», более мощная, чем предполагалось ранее, магнитная буря началась сегодня в полночь, колебания магнитного поля достигнут максимума в полдень, поясняют «Известия».