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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У него 5 очков в 8 играх в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард «Айлендерс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:6).

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