Мигранты, с вещами на выход! МВД дали право самостоятельно выдворять «ценных специалистов» из России

Согласно действующему законодательству выдворять иностранных граждан за пределы России можно только по решению суда, который рассматривает дело об административном правонарушении.
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