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Семин: "Спартак" при стабильной игре может победить в чемпионате России

Семин: "Спартак" при стабильной игре может победить в чемпионате России

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объяснил, от каких факторов будет зависеть чемпионство московского "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ), и отметил, что команда произвела мощное впечатление в матче с петербургским "Зенитом".

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