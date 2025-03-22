Семин: "Спартак" при стабильной игре может победить в чемпионате России

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объяснил, от каких факторов будет зависеть чемпионство московского "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ), и отметил, что команда произвела мощное впечатление в матче с петербургским "Зенитом".