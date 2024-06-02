Синнер стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»

Янник Синнер обыграл Корентена Муте и пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В Париже завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, в котором Корентен Муте встречался со второй ракеткой мира Янником Синнером.