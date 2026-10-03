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Садулаев о турецких сериалах: «Чукур» очень нравится. Братство, семья, правильные понятия – там все это есть. «Великолепный век» раз 30 смотрел. Очень интересно»

Вингер «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал о любви к турецким сериалам.  – Смотрю сейчас турецкие сериалы, «Чукур» очень нравится.

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