«Авито Работа»: количество вакансий для студентов за год увеличилось в 2,5 раза

За последний год количество вакансий для молодых специалистов увеличилось в 2,5 раза. Наиболее привлекательные условия по зарплате в 2024 году студенты могли найти в области транспортного машиностроения, где им предлагали 118 068 рублей за полную занятость.
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