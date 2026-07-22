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Почему Андрей Гайдулян вновь вернулся к роли, которая когда-то стала для него испытанием

Почему Андрей Гайдулян вновь вернулся к роли, которая когда-то стала для него испытанием

Для миллионов зрителей Андрей Гайдулян давно остаётся Сашей Сергеевым. Сам актёр рассказывал, что настолько привык к этому, что уже почти не реагирует, когда к нему обращаются по имени экранного героя.

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