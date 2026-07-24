Министр экологии РК Павел Чаговец: сколько республика заработала в бюджет на охотниках, каких птиц выпустят на волю и где появится новая ООПТ

Сколько республика заработала в бюджет на охотниках, каких птиц выпустят на волю и где появится новая ООПТ? Об этом и многом другом «Крымская газета» говорила с новым министром экологии и природных ресурсов Республики Крым Павлом Чаговцом.
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