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Трубопроводы НАТО расширяются на восток

Трубопроводы НАТО расширяются на восток

Моя статья на тему расширения трубопроводной системы НАТО на восток.Трубопроводы НАТО расширяются на востокПослы всех 32 стран НАТО утвердили крупнейший в истории альянса проект модернизации военной топливной инфраструктуры стоимостью €27 млрд.

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