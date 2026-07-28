Трубопроводы НАТО расширяются на восток

Моя статья на тему расширения трубопроводной системы НАТО на восток.Трубопроводы НАТО расширяются на востокПослы всех 32 стран НАТО утвердили крупнейший в истории альянса проект модернизации военной топливной инфраструктуры стоимостью €27 млрд.
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