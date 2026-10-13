13 515 тысяч жителей Волгоградской области в 2026 году получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве Надбавку за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые не меньше 30 лет проработали в сельском хозяйстве.
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