Люди собрали миллиард в помощь пострадавшим в «Крокусе»: совершено 420 тыс транзакций

Первые выплаты начали получать те, кто проходят лечение.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в понедельник вечером, что материальную помощь получили уже 37 человек из числа пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».
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