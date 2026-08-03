На Смоленщине изменится расписание 11 пригородных поездов

Также корректировки внесены в расписание скоростных поездов «Ласточка» и ряда поездов дальнего следования Стало известно об изменении расписания 11 пригородных поездов, скоростных поездов «Ласточка» и ряда поездов дальнего следования в Смоленской области.
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