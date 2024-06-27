Студент МГОК придумал, как автоматизировать линию на молочном комбинате

Второкурсник направления «Мехатроника и мобильная робототехника» Московского государственного образовательного комплекса на Вишнёвой улице Андрей Абысов разработал проект автоматизации загрузчика автоклавных корзин в цехе детского питания молочного комбината.
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