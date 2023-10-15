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Ари о натурализованных бразильцах в сборной России: «Было бы хорошо! Они помогут добиваться крупных результатов. Команда станет мощнее и техничнее»

Ари о натурализованных бразильцах в сборной России: «Было бы хорошо! Они помогут добиваться крупных результатов. Команда станет мощнее и техничнее»

«Если бы в сборной России играли несколько натурализованных бразильцев, как в мини-футболе, было бы хорошо! Текущая сборная, безусловно, достаточно сильная и в ней хорошие игроки, но в дополнение к ним это было бы отличным вариантом.

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