Чарльз Хоскинсон из Cardano подчеркивает конвергенцию блокчейна с технологиями искусственного интеллекта

Провидец Cardano Чарльз Хоскинсон недавно сравнил траекторию развития технологии блокчейна с траекторией развития искусственного интеллекта (ИИ), продемонстрировав непостоянную природу краткосрочных историй успеха.
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