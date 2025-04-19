Советник главы ДНР рассказал, о чем могли бы подумать ВСУ в перемирие

Возможность подумать об общей с русскими вере и общих корнях будет у украинских военных во время объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия, заявил советник главы ДНР Ян Гагин 19 апреля, сообщает РИА Новости.
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