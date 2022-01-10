Начальник команды «Динамо» Якунчиков перейдет на работу в «Химки» («РБ Спорт»)

Сергей Якунчиков покинет должность начальника команды московского «Динамо». По данным «РБ Спорт», новым местом работы 51-летнего функционера станут «Химки».
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