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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма: «Играю на 15 процентов от собственного пика»

«Я бы сказал, что на данный момент играю на 15 процентов между тем, что было в моем первом матче НБА и тем, каким я рассчитываю видеть собственный пик», – заявил 20-летний француз.

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