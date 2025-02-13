На место русских должны прийти "потомки Чингисхана"? Муфтий готовит удар, пока Росси увлеклась Трампом.

РР

Русский Россиянин

Так а чего им бояться, коли им дали возможность захватить все наши рынки, навезли население до 17 млн, естественно они будут поднимать свою голову и требовать всё большего и большего, наши правители верили в чудо, а по факту своими руками напустили захватчиков нашей территории, и назвали это толерантностью, а вот они и всходы,чего ждали от людей которые не скрывают, что они готовы убивать русских, тех кто им создал все условия для халявной жизни у нас. Это звери, которые просто показали свою истинную сущность, которую наше руководство страны, а именно историю 90 забыли и продались с ног до головы