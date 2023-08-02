Звезда «Счастливы вместе» рассказала об отношениях с Бочкаревой

Дарья Сагалова ответила на слухи о конфликтах на площадке популярного ситкомаАктриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в культовом ситкоме «Счастливы вместе», опровергла слухи о частых конфликтах со своей экранной матерью Натальей Бочкаревой.