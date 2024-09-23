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Авиакомпанию "Якутия" оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Толмачёво

Авиакомпанию "Якутия" оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Толмачёво

Рейсы авиакомпании "Якутия" задержали на 16-28 часов. Всё это время пассажиров не обеспечивали питанием и не предоставили гостиницу.

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