"Мосбиржа" ещё порадует инвесторов высокой доходностью и дивидендами

На межбанковском рынке 3-месячные ставки, которые исторически коррелируют с ключевой ставкой ЦБ, достигли уже отметки в 17,5%, что сигнализирует о высокой вероятности повышения ключа до 18% на ближайшем заседании ЦБ, запланированном на 26 июля.
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