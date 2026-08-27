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Миңнеханов һәм Метшин Казанда фигуралы шууның яңа үзәген ачтылар

Миңнеханов һәм Метшин Казанда фигуралы шууның яңа үзәген ачтылар

Казанда фигуралы шууның яңа үзәге ачылды. Тантанада Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Илсур Метшин катнашты, дип хәбәр итә ТР Рәисе матбугат хезмәте.

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