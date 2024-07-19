В Новосибирске назвали самый криминальный район

В мегаполисе выросло количество мошенничеств с использованием компьютеров.Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, по итогам первого полугодия 2024 года самым криминальным районом столицы региона оказался Ленинский район.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии