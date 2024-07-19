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Царьград

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В Новосибирске назвали самый криминальный район

В Новосибирске назвали самый криминальный район

В мегаполисе выросло количество мошенничеств с использованием компьютеров.Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, по итогам первого полугодия 2024 года самым криминальным районом столицы региона оказался Ленинский район.

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