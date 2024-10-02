Прогноз погоды в Крыму на 2 октября ☁️ В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +21 и небольшой дождь В Евпатории +22 и малооблачно В Черноморском +21 и небольшой дождь В Джанкое +22 и небольшой дождь В Ялте +22 и малооблачно В Алуште +22 и облачно с прояснениями В Керчи +20 и небольшой дождь В Армянске +22 и небольшой дождь В Красноперекопске +23 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +22 и небольшой дождь В Судаке +21 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.