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Мировое обозрение

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Действительно ли директор ЦРУ приезжал в Россию, чтобы предостеречь от эскалации?

Действительно ли директор ЦРУ приезжал в Россию, чтобы предостеречь от эскалации?

25 августа в Москве приземлился американский военный транспортник C-17 Globemaster III. На борту — директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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