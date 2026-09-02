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Шоу-бизнес: Лежал в психушке, в 16 стал отцом, живёт в 3 странах: Как изменился в 57 лет и живёт теперь Фёдор Дунаевский из «Курьера»

Шоу-бизнес: Лежал в психушке, в 16 стал отцом, живёт в 3 странах: Как изменился в 57 лет и живёт теперь Фёдор Дунаевский из «Курьера»

Фёдор Дунаевский проснулся знаменитым после выхода легендарного перестроечного «Курьера», и он никогда и не мечтал о такой славе.

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