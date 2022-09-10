Паническая атака: что это такое простыми словами

Паническая атака — резкий, лавинообразный скачок уровня тревоги,моментально переходящий в страх. Естественная реакций организма на угрозу и ситуативный стресс, однако в данном случае есть два важных отличия.
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