MWM: «Искандер-М» нанес критический удар по реактивной артиллерии ВСУ

ВСУ несут большие потери от российского баллистического ракетного комплекса «Искандер-М». Под ракетными ударами оказались военные аэродромы, склады боеприпасов, бронетехника и системы реактивного залпового огня.
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