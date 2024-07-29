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MWM: «Искандер-М» нанес критический удар по реактивной артиллерии ВСУ

MWM: «Искандер-М» нанес критический удар по реактивной артиллерии ВСУ

ВСУ несут большие потери от российского баллистического ракетного комплекса «Искандер-М». Под ракетными ударами оказались военные аэродромы, склады боеприпасов, бронетехника и системы реактивного залпового огня.

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