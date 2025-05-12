Суджа: Люди 7 месяцев жили в оккупации, а теперь чиновники их травят

Семья Агаповых выдержала 7 месяцев в оккупации, помогая нуждающимся, но теперь чиновники их травят - не хотят помогать тем, кто был свидетелем зверств в Судже? Страшно осознавать, сколько унижений нужно перенести людям, чтобы доказать своё право на помощь.