Суджа: Люди 7 месяцев жили в оккупации, а теперь чиновники их травят

Семья Агаповых выдержала 7 месяцев в оккупации, помогая нуждающимся, но теперь чиновники их травят - не хотят помогать тем, кто был свидетелем зверств в Судже? Страшно осознавать, сколько унижений нужно перенести людям, чтобы доказать своё право на помощь.
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