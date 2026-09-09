Легендарная Багира: тюнингованный ЗАЗ-965 выставили на продажу за 1,2 млн рублей

Тюнингованный «Запорожец» ЗАЗ-965 с собственным именем «Багира» выставлен на продажу. Согласно объявлению в одном из крупных классифайдов, за машину 1970 года с масштабными доработками просят 1,2 млн рублей.
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