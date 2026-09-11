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Выручка Adobe в III квартале 2026 года выросла на 13% до $6,76 млрд благодаря ИИ

Выручка Adobe в III квартале 2026 года выросла на 13% до $6,76 млрд благодаря ИИ

Разработчик программного обеспечения Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) 10 сентября 2026 года представил финансовые результаты за третий квартал 2027 финансового года.

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