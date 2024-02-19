В Центре кинологической службы МВД Северной Осетии состоялась экскурсия для детей участников специальной военной операции

Сотрудники Центра кинологической службы Министерства внутренних дел Северной Осетии совместно с руководством филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» организовали для детей добровольцев, солдат и офицеров, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, познавательное мероприятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии