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Депутат Занко заявила, что с осторожностью относится к идее ликвидировать финансируемые «недружественными странами» НКО

Депутат Занко заявила, что с осторожностью относится к идее ликвидировать финансируемые «недружественными странами» НКО

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко оценила идею ликвидации НКО, получающих средства из "недружественных стран".

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