Эксперт Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев из‑за разгрома в Авдеевке

РИАМО - 21 фев. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, сложившейся там в результате военных неудач армии.
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