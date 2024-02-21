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Эксперт Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев из‑за разгрома в Авдеевке

Эксперт Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев из‑за разгрома в Авдеевке

РИАМО - 21 фев. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, сложившейся там в результате военных неудач армии.

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Алексадр Вовк-Михайлов
Нарколыга сбежал поджав хвост.
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