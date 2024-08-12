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За 99 млн рублей продается Maybach 57S, принадлежавший Это′О: с салоном из белой кожи, столиками для пассажиров второго ряда, встроенным холодильником и двумя телефонами

За 99 млн рублей продается Maybach 57S, принадлежавший Это′О: с салоном из белой кожи, столиками для пассажиров второго ряда, встроенным холодильником и двумя телефонами

Maybach 57S в двухдверном кузове появился в продаже на «Авто.ру». Продавец утверждает, что транспортное средство принадлежало экс-форварду «Анжи».

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