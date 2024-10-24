Новый крупный технологический форум ФИЦ-2024 пройдет в Москве в декабре Евгения КомароваДвухдневный мультиформатный Форум инновационных центров (ФИЦ-2024) станет одним из крупнейших технологических событий в России.
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